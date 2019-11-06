Опубликован закон о ратификации налогового соглашения с Малайзией

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Соглашение будет способствовать избежанию двойного налогообложения

Закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и Протокола к нему" в среду, 6 ноября, был опубликован. Закон обнародовали в издании "Голос Украины".

Необходимость заключения соглашения и протокола к нему объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Малайзии, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции: в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, и в государстве, в котором осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход.

"Соглашение и протокол к нему будут способствовать во-первых, избежанию двойного налогообложения, во-вторых, предотвращению уклонения от уплаты налогов и, в-третьих, взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что благодаря заключению соглашения предприниматели обеих стран получат гарантии того, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Как писало РБК-Украина ранее, 4 ноября законопроект о ратификации подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная рада Украины 30 октября поддержала за основу и в целом соответствующий законопроект №0002.

Добавим также, сегодня был опубликован закон о ратификации налогового соглашения с Соединенными Штатами Америки.