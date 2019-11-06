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Опубліковано закон про ратифікацію податкової угоди з Малайзією

Новини » Політика     06.11.2019 - 14:57
Опубліковано закон про ратифікацію податкової угоди з Малайзією
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Угода сприятиме уникненню подвійного оподаткування

Закон "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї" у середу, 6 листопада, був опублікований. Закон оприлюднили у виданні "Голос України".

Необхідність укладення угоди і протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України і Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, і в державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

"Угода і протокол до нього будуть сприяти по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге, запобіганню ухиленню від сплати податків і, по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Очікується, що завдяки укладенню угоди підприємці обох країн отримають гарантії того, що доходи, отримані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, відсотків і роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 листопада законопроект про ратифікацію підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна рада України 30 жовтня підтримала за основу та в цілому відповідний законопроект №0002.

Додамо також, сьогодні був опублікований закон про ратифікацію податкової угоди зі Сполученими Штатами Америки.

Опубліковано закон про ратифікацію податкової угоди з США На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Британією
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