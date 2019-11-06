Опубликован закон о ратификации налогового соглашения с США

Закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA)" в среду, 6 ноября, был опубликован. Закон обнародовали в издании "Голос Украины".

Так, 1 июля 2014 года вступил в силу закон США FАТСА, содержащий требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с Налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.

С целью имплементации положений FATCA правительства Украины и США 7 февраля 2017 года в Киеве подписали соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам". Законопроект утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения с США.

Напомним, 4 ноября проект закона одобрил глава государства Владимир Зеленский. Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал законопроект и передал его на подпись президенту.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада Украины 30 октября поддержала за основу и в целом законопроект №0001.

Так, Кабмин 6 сентября одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и связанные законопроекты.