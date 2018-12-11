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Опубліковано закон про припинення договору про дружбу з Росією

Новини » Політика    11.12.2018 - 08:39
Опубліковано закон про припинення договору про дружбу з Росією
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Закон набирає чинності 12 грудня

Закон про припинення дії договору про дружбу з Росією офіційно опубліковано у парламентській газеті і набуде чинності завтра, 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Зазначимо, закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією встановлює, що договір перестане діяти з 1 квітня 2019 року. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Опубліковано закон про припинення договору про дружбу з Росією

Договір про дружбу був підписаний в 1997 році президентом України Леонідом Кучмою та президентом Росії Борисом Єльциним, набув чинності 1 квітня 1999 року. Сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів.

Нагадаємо, вчора президент Петро Порошенко підписав цей закон. Він також назвав його черговим свідченням розриву з "колоніальним минулим".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вже висловив жаль у зв'язку з рішенням про розірвання договору.

 

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