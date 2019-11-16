Сегодня, 16 ноября, официально опубликован закон об обличителях коррупции. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Согласно тексту закона, документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон гарантирует право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом уточняется, что вознаграждение гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц ( с 1 декабря повышается до 2102 гривен), то есть фактически превышает 10 млн гривен.

Размер вознаграждения определяет суд в пределах 10% от взятки или нанесенного ущерба. В то же время оно не может превышать 3000 минимальных заработных плат - 12,5 млн гривен.

Закон освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупции, если они оказались ложными. Сообщения о коррупционных преступлениях можно будет подавать анонимно. Такие сигналы подлежат рассмотрению, если они касаются конкретного человека, а также содержат данные, которые могут быть проверены.

Отметим, согласно закону, причастные к схемам обличители коррупции не смогут получить вознаграждение. В то же время соучастник коррупционных преступлений сможет рассчитывать на освобождение от уголовного преследования, если окажет помощь в расследовании.