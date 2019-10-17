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Причастные к схемам обличители коррупции не смогут получить вознаграждение

Новости » Политика    17.10.2019 - 12:35
Причастные к схемам обличители коррупции не смогут получить вознаграждение
Фото: Галина Янченко (facebook.com/halyna.yanchenko)

Такие обличители будут просто освобождаться от уголовной ответственности

Соучастникам коррупционных преступлений, если они выступят обличителями коррупции, не будут выплачивать денежные вознаграждения. Об этом сообщила замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, соучастник коррупционных преступлений сможет рассчитывать на освобождение от уголовного преследования, если окажет помощь в расследовании.

"То есть фактически он перестает быть соучастником преступления, но он однозначно не может претендовать на денежное вознаграждение", - отметила Янченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон президента Владимира Зеленского об обличителях коррупции. Нормы данного закона гарантируют, что за сообщение о взятке или нанесенном ущербе в размере более 10 млн гривен будет выплачиваться вознаграждение в пределах 10%. Размер такого вознаграждения не может превышать 12,5 млн гривен.

В то же время обличители коррупции смогут претендовать на вознаграждение после решения суда.

Рада приняла закон об обличителях коррупции: как это будет работать
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