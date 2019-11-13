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Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Новости » Политика     13.11.2019 - 19:35
Зеленский подписал закон об обличителях коррупции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Задачей закона является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции" № 198-IX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или пов'связано с коррупцией правонарушения, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав

Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развитию экономики и росту благосостояния граждан.

Напомним, 29 октября на подпись Владимиру Зеленскому передали законопроект №1010 его же авторства.

13 сентября парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №1010, за документ проголосовали 283 депутата ВР. До этого антикоррупционный комитет ВР не нашел в проекте рисков коррупции.

Так, президент в первый день работы ВР внес законопроект об обличителях коррупции. Проект был зарегистрирован 29 августа и определен главой государства как неотложный.

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