Опубліковано закон Зеленського про незаконне збагачення

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Закон повертає кримінальну відповідальність на незаконне збагачення

Закон президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів" опубліковано у виданні "Голос України".

Так, завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також введення інституту стягнення у дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Документ доповнює Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів, вартість яких перевищує на 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян його законні доходи. Зокрема, законом пропонується передбачити, що відповідальність за незаконне збагачення настає у разі, якщо придбані чиновником активи більш ніж на 6,5 млн гривень перевищують його законні доходи.

Відповідно до закону, придбання таких активів карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також вводиться механізм цивільної конфіскації майна, якщо сумнівні доходи чиновника коштують більше, ніж його законні доходи, починаючи з одного мільйона гривень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав цей проект закону в понеділок, 25 листопада. Глава парламенту Дмитро Разумков схвалив документ на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, 11 вересня Верховна рада прийняла законопроект президента за основу в першому читанні. А 31 жовтня Рада запровадила механізм цивільної конфіскації корупційних активів, прийнявши законопроект президента Володимира Зеленського №1031 у другому читанні. За документ проголосували 259 парламентаріїв.

Так, закон президента про незаконне збагачення був зареєстрований у Раді ще на початку червня.