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Опубліковано закон про призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО

Новини » Політика     04.02.2020 - 14:55
Опубліковано закон про призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Законом внесено зміни до майнових прав музеїв

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)" був опублікований у вівторок, 4 лютого. Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

Так, законом передбачено законодавчо врегулювати призначення на посади керівників державних і комунальних закладів культури, державних і комунальних музеїв, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної республіки Крим та міста Севастополь, з метою забезпечення збереження національної культурної спадщини та національного надбання українського народу.

Зокрема, законом змінено повноваження по управлінню комунальною власністю відповідних територій та повноваження сільського, селищного, міського голів, а також внесені зміни в майнові права музеїв.

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Нагадаємо, парламент схвалив цей закон у другому читанні 14 січня.

Так. 30 жовтня 2019 року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)". Тоді законопроект підтримали 240 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів вирішив спростити реєстрацію фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Для врегулювання процедури розгляду документів Кабмін прийняв необхідну постанову.

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