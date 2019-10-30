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Опубликован закон о материальной ответственности военных

Новости » Политика    30.10.2019 - 11:21
Опубликован закон о материальной ответственности военных
Иллюстративное фото (kryzh.gov.ua)

В четверг закон вступит в силу

Законопроект №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" в среду, 30 октября, был опубликован в издании "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ, в частности, определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военных, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, виновных в нанесении прямого действительного ущерба путем уничтожения, повреждения, создания недостатка, хищения или незаконного использования военного и иного имущества, ухудшения или снижения его ценности, осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей, а также порядок возмещения такого вреда.

Действие закона распространяется на военных при исполнении ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения, Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственного бюро расследований.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил документ 9 октября и передал его на подпись Зеленскому. Глава государства подписал данный закон 29 октября.

Так, Рада приняла во втором чтении 3 октября 276 голосами. А за основу ВР приняла документ 20 сентября, за проект тогда проголосовали 306 народных депутатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять закон о материальной ответственности военнослужащих во втором чтении.

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