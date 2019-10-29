Президент одобрил закон о материальной ответственности военных

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих

Законопроект №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" во вторник, 29 октября, подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Закон, в частности, определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, виновных в нанесении прямого действительного ущерба путем уничтожения, повреждения, создания недостатка, хищения или незаконного использования военного и иного имущества, ухудшение или снижение его ценности, осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей, а также порядок возмещения такого вреда.

Действие акта распространяется на военных при исполнении ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения, Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственного бюро расследований.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил документ 9 октября и передал его на подпись Зеленскому.

Данный закон Рада приняла во втором чтении 3 октября 276 голосами. А за основу ВР приняла документ 20 сентября, за проект тогда проголосовали 306 народных депутатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять закон о материальной ответственности военнослужащих во втором чтении.