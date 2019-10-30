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Опубліковано закон про матеріальну відповідальність військових

Новини » Політика    30.10.2019 - 11:21
Опубліковано закон про матеріальну відповідальність військових
Ілюстративне фото (kryzh.gov.ua)

У четвер закон набуде чинності

Законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб" у середу, 30 жовтня, був опублікований у виданні "Голос України". Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Документ, зокрема, визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військових, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у нанесенні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового і іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

Дія закону поширюється на військових при виконанні ними обов'язків військової служби, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, а також осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, сил цивільного захисту , Державної кримінально-виконавчої служби України, Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков схвалив документ 9 жовтня і передав його на підпис Зеленському. Глава держави підписав цей закон 29 жовтня.

Так, Рада прийняла в другому читанні 3 жовтня 276 голосами. А за основу ВР прийняла документ 20 вересня, за проект тоді проголосували 306 народних депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців у другому читанні.

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