Опубликован закон о едином счете для уплаты налогов 

Иллюстративное фото (УНИАН)

Документ вступит в силу в субботу

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", который Верховная рада приняла с учетом предложений Зеленского, обнародован. Об этом свидетельствует публикация документа в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 1 (в части наложения ареста на денежные средства на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 351 Налогового кодекса), пункта 2, пункта 3 (в части средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 351 Налогового кодекса) раздела I этого закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Закон обеспечивает создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Указано, что такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (по желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Ожидается, что документ поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

В закон были включены предложения главы государства. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия - скандальная "маржа Холодова", чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

Напомним, 13 апреля Рада одобрила ранее ветированный законопроект №1049. Вчера его подписал глава государства.

Как писало РБК-Украина, 19 февраля Зеленский ветировал законопроект №1049. После этого комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять законопроект №1049 с предложениями президента.

Отметим, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании финкомитета в документ включили правку, которая абсолютно не касается темы закона, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.