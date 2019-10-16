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Опубликован закон о добровольном применении нацстандартов

Новости » Политика    16.10.2019 - 17:51
Опубликован закон о добровольном применении нацстандартов
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Закон вступает в силу через один год со дня его опубликования

Закон "О внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", который предусматривает переход на добровольное применение национальных стандартов, в среду, 16 октября, был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу через один год со дня его опубликования, кроме пунктов 19, 21, 30, 32, 46, 57, 67 и 116 раздела I этого закона, которые вступают в силу через три года со дня опубликования этого закона.

Таким образом, документ завершает реформу технического регулирования, начавшаяся в 2014 году. Закон закрепляет добровольность применения национальных стандартов на территории Украины.

Напомним, 11 октября президент подписал закон о добровольном применении нацстандартов.

27 сентября закон о добровольном применении национальных стандартов передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее 20 сентября парламент одобрил во втором чтении законопроект №1068.

РБК-Украина сообщало, что Верховная рада VIII созыва приняла во втором чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО.

В частности, Министерству обороны Украины предоставляются полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определению органа военной стандартизации. Также вносятся изменения в закон "О стандартизации" о распространении сферы его действия на военные стандарты.

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