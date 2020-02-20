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Опубліковано закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Новини » Політика     20.02.2020 - 11:22
Опубліковано закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Закон набере чинності через три місяці з дня опублікування

Закон про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців у четвер, 20 лютого, був опублікований. Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

Він набере чинності через три місяці з дня опублікування.

Зокрема, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням.

Також, відповідно до закону, харчування за рахунок держбюджету надається дітям з перерахованих вище категорій і під час навчання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Нагадаємо, у вівторок глава держави Володимир Зеленський підписав цей проект закону.

Зокрема, 16 січня нардепи прийняли в другому читанні законопроект №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців, за нього проголосували 355 нардепів.

Так, у кінці травня 2017 року Верховна рада VIII восьмого скликання прийняла за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб". Тоді документ підтримали 226 народних депутатів.

Крім того, в лютому 2017 року міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що принцип, за яким забезпечується харчування дітей у навчальних закладах за державний рахунок, буде змінений.

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