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Опубликован закон об анбандлинге

Новости » Политика     16.11.2019 - 13:39
Опубликован закон об анбандлинге
Иллюстративное фото (utg.ua)

Закон вступит в силу в воскресенье, 17 ноября

Закон о отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) в субботу, 16 ноября. Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Так, законопроект вступает в силу на следующий день с момента его публикации, то есть в воскресенье, 17 ноября.

Отметим, что данный документ обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по анбандлингу в соответствии с европейским законодательством.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что закон об анбандлинге был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день во время заседания Верховной рады народные депутаты исправили несогласованности в тексте закона об анбандлинге Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 292 нардепа.

Кроме того, в четверг, 14 ноября, парламент утвердил внесение изменений в закон о государственных закупках для дальнейшего анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 266 нардепов.

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