Опубликован список освобожденных в рамках обмена украинцев

Офис президент опубликовал список вернувшихся в Украину граждан в рамках обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Сообщается, что всего в рамках обмена в страну вернулись 20 украинцев - 9 из так называемой "ДНР" и 11 из "ЛНР".

Освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (милиционер)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

Освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Можаев Валентин

3. Мироныч Сергей

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)

Отметим, сегодня состоялся первый в этом году обмен между Киевом и ОРДЛО. В "Республики" Киев передал 14 пленных. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена.

Также у Зеленского заявили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.