Опубликован список освобожденных в рамках обмена украинцев

В рамках обмена в Украину вернулись 20 украинцев
Офис президент опубликовал список вернувшихся в Украину граждан в рамках обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Сообщается, что всего в рамках обмена в страну вернулись 20 украинцев - 9 из так называемой "ДНР" и 11 из "ЛНР".
Освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):
Освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):
Отметим, сегодня состоялся первый в этом году обмен между Киевом и ОРДЛО. В "Республики" Киев передал 14 пленных. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена.
Также у Зеленского заявили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.