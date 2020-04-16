Опублікований список звільнених в рамках обміну українців

В рамках обміну в Україну повернулися 20 українців
Офіс президент опублікував список громадян, що повернулись в Україну в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє прес-служба ОП.
Повідомляється, що всього в рамках обміну в країну повернулися 20 українців - 9 з так званої "ДНР" і 11 з "ЛНР".
Звільнені громадяни, які перебували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):
Звільнені громадяни, які перебували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):
Зазначимо, сьогодні відбувся перший в цьому році обмін між Києвом і ОРДЛО. У "Республіки" Київ передав 14 полонених. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися поки не звільнять всіх українців з полону.
Також у Зеленського заявили, що тривають переговори про звільнення українців, які знаходяться на території окупованого Криму і в Росії.