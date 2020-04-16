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Опублікований список звільнених в рамках обміну українців

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В рамках обміну в Україну повернулися 20 українців

Офіс президент опублікував список громадян, що повернулись в Україну в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Повідомляється, що всього в рамках обміну в країну повернулися 20 українців - 9 з так званої "ДНР" і 11 з "ЛНР".

Звільнені громадяни, які перебували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

  • 1. Алакоз Олександр (цивільний)
  • 2. Гриненко Микола (військовий)
  • 3. Ілюхін Микола (цивільний)
  • 4. Карась Володимир (міліціонер)
  • 5. Костєв Євген (цивільний)
  • 6. Помеляйко Олександр (цивільний)
  • 7. Садовський Олександр (цивільний)
  • 8. Сірик Вадим (цивільний)
  • 9. Шайдов Віктор (військовий)

Звільнені громадяни, які перебували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):

  • 1. Желдак Віталій (цивільний)
  • 2. Можаєв Валентин
  • 3. Мироныч Сергій
  • 4. Микола Полозов (цивільний)
  • 5. Попова Алевтина (громадянська)
  • 6. Русинів Сергій (цивільний)
  • 7. Сливка Іван (цивільний)
  • 8. Сливка Олександр (цивільний)
  • 9. Тютюновий Олександр (цивільний)
  • 10. Штиль Олександр (цивільний)
  • 11. Яковенко Олександр (цивільний)

Зазначимо, сьогодні відбувся перший в цьому році обмін між Києвом і ОРДЛО. У "Республіки" Київ передав 14 полонених. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися поки не звільнять всіх українців з полону.

Також у Зеленського заявили, що тривають переговори про звільнення українців, які знаходяться на території окупованого Криму і в Росії.

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