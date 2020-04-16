Опублікований список звільнених в рамках обміну українців

Офіс президент опублікував список громадян, що повернулись в Україну в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Повідомляється, що всього в рамках обміну в країну повернулися 20 українців - 9 з так званої "ДНР" і 11 з "ЛНР".

Звільнені громадяни, які перебували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (міліціонер)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

Звільнені громадяни, які перебували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Можаєв Валентин

3. Мироныч Сергій

4. Микола Полозов (цивільний)

5. Попова Алевтина (громадянська)

6. Русинів Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Тютюновий Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний)

Зазначимо, сьогодні відбувся перший в цьому році обмін між Києвом і ОРДЛО. У "Республіки" Київ передав 14 полонених. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися поки не звільнять всіх українців з полону.

Також у Зеленського заявили, що тривають переговори про звільнення українців, які знаходяться на території окупованого Криму і в Росії.