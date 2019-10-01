Опубликован концепт реформы СБУ

Коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, новая украинская спецслужба должна приблизится к лучшим моделям спецслужб стран-членов НАТО и ЕС.

"Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения", - сообщил Баканов.

Согласно новому концепту реформирования СБУ приоритетными направлениями станут:

отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;

расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности;

внедрение гибкой структуры службы;

сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;

демилитаризация;

повышение уровня заработной платы работников службы;

деполитизация руководящей вертикали СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадает со сроком каденции президента Украины;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, которая послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

Сообщается, что в ближайшее время законопроект о реформировании СБУ будет представлен президенту Украины и международным партнерам.

Напомним, летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.