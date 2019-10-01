ru
ua

Опубліковано концепт реформи СБУ

Новини » Політика   

В СБУ планується скорочення чисельності складу, відмова від невластивих функцій та деполітизація спецслужби

Колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За словами голови СБУ Івана Баканова, нова українська спецслужба повинна наблизиться до кращих моделей спецслужб країн-членів НАТО та ЄС.

"Необхідність кардинальних змін у спецслужбі викликана швидкісний мутацією викликів, що впливають на рівень національної безпеки. Служба повинна не тільки аналізувати загрози в режимі онлайн, але і передбачати нові, оперативно розробляючи "вакцини", які зможуть нейтралізувати загрози ще на етапі їх виникнення", - повідомив Баканов.

Відповідно до нового концепту реформування СБУ пріоритетними напрямами будуть:

  • відмова від невластивих функцій та запобігання розслідування злочинів, що не представляють загрози державній безпеці України;
  • розширення контррозвідувального вектора роботи СБУ і ризик-орієнтований підхід до протидії загрозам державної безпеки;
  • впровадження гнучкої структури служби;
  • скорочення і перезавантаження кадрового складу служби;
  • демілітаризація;
  • підвищення рівня заробітної плати працівників служби;
  • деполітизація керівної вертикалі СБУ та призначення голови СБУ на строк, що не збігається зі строком каденції президента України;
  • вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
  • формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби, яка послужить запорукою дотримання Службою безпеки прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, зокрема, унеможливить тиск на бізнес

Повідомляється, що найближчим часом законопроект про реформування СБУ буде представлений президенту України і міжнародним партнерам.

Нагадаємо, влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку на третину "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на Покрову
Читати всі новини