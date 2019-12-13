Опубликован госбюджет на 2020 год

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года
Опубликован закон о государственном бюджете на 2020 год. Документ обнародованы в парламентской газете "Голос Украины".
Доходы бюджета-2020 определены в сумме 1,09 трлн гривен, расходы - 1,18 трлн гривен. Предельный объем дефицита бюджета установлен на отметке 94,275 млрд гривен.
Законом определен на 31 декабря 2020 года предельный объем госдолга в сумме 2,045 трлн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318 млрд гривен.
Прожиточный минимум в 2020 году установлен с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.
Субвенция на программу по обеспечению школ необходимым оборудованием составит на 3,5 млрд гривен. Субвенция на повышение зарплат учителей - 3,7 млрд гривен. Поддержку научных исследований вузами - 0,3 млрд гривен.
В сфере здравоохранения и продолжения ее реформы увеличены расходы на:
Дополнительный ресурс в сфере социальной защиты направят на:
Расходы на национальную безопасность и оборону составят беспрецедентные 245,8 млрд гривен (5,45% ВВП). Эти деньги будут направлены, в частности, на:
На строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд гривен.
На реализацию земельной реформы предусмотрено 4,24 млрд гривен.
Напомним, в среду, 11 декабря, президент Владимир Зеленский подписал законы о госбюджете-2020 и изменения в Бюджетный кодекс.
Как писало РБК-Украина, Рада одобрила данные проекты законов во втором чтении на пленарном заседании 14 ноября.
Добавим также, в первом чтении парламентарии одобрили документы 18 октября.