Опублікований держбюджет на 2020 рік

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року
Опубліковано закон про державний бюджет на 2020 рік. Документ оприлюднений у парламентській газеті "Голос України".
Доходи бюджету-2020 визначені в сумі 1,09 трлн гривень, витрати - 1,18 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту бюджету встановлено на позначці 94,275 млрд гривень.
Законом визначено на 31 грудня 2020 року граничний обсяг держборгу в сумі 2,045 трлн гривень і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 318 млрд гривень.
Прожитковий мінімум у 2020 році встановлено з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.
Субвенція на програму по забезпеченню шкіл необхідним обладнанням складе 3,5 млрд гривень. Субвенція на підвищення зарплат вчителів - 3,7 млрд гривень. Підтримку наукових досліджень вузами - 0,3 млрд гривень.
У сфері охорони здоров'я і продовження її реформи збільшено видатки на:
Додатковий ресурс у сфері соціального захисту направлять на:
Витрати на національну безпеку і оборону складуть безпрецедентні 245,8 млрд гривень (5,45% ВВП). Ці гроші будуть спрямовані, зокрема, на:
На будівництво і ремонт доріг закладено 73,7 млрд гривень.
На реалізацію земельної реформи передбачено 4,24 млрд гривень.
Нагадаємо, в середу, 11 грудня, президент Володимир Зеленський підписав закони про держбюджет-2020 і зміни до Бюджетного кодексу.
Як писало РБК-Україна, Рада схвалила ці проекти законів у другому читанні на пленарному засіданні 14 листопада.
Додамо також, у першому читанні парламентарії схвалили документи 18 жовтня.