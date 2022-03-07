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Опубликовали реальную карту боевых действий в Украине: оккупанты не контролируют территории

Автор: Татьяна Самарук

Российские войска уже двенадцатый день наносят удары по украинским жилым домам. Оккупанты не контролируют территории Украины, что бы пропагандисты РФ ни говорили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, под временным контролем оккупантов находятся лишь отдельные населенные пункты.

Опубликовали карту, которая максимально полно и объективно показывает реальную ситуацию по поводу боев на территории нашего государства.

"Оккупанты не контролируют территории, они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты. Представлена Нейтаном Русером с ASPI Cyber Policy карта показывает наиболее актуальную и корректную информацию - без манипуляций по территории!" - говорится в сообщении.

Карта Украины, которая показывает реальную ситуацию в стране (CenterCounteringDisinformation)

Ранее мы сообщали, что в Минцифры объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте.

Также мы писали, что опубликовали перечень полезных чат-ботов, которые помогут во время войны.

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