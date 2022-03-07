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Опублікували реальну карту бойових дій в Україні: окупанти не контролюють території

Автор: Тетяна Самарук

Російські війська вже дванадцятий день завдають удари по українських житлових будинках. Окупанти не контролюють території України, що б пропагандисти РФ не говорили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, під тимчасовим контролем окупантів перебувають лише окремі населені пункти.

Опублікували карту, що максимально повно й об'єктивно показує реальну ситуацію щодо боїв на території нашої держави.

"Окупанти не контролюють території - вони тимчасово контролюють дороги й деякі населені пункти. Представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy карта показує найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території!" - йдеться в повідомленні.

Карта України, яка показує реальну ситуацію в країні (CenterCounteringDisinformation)

Раніше ми повідомляли, що у Мінцифри пояснили, як боротися з окупантами на цифровому фронті.

Також ми писали, що опублікували перелік корисних чат-ботів, які допоможуть під час війни.

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