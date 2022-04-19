В ОПУ подтвердили начало битвы за Донбасс: она идет, просто очень осторожно
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что битва за Донбасс уже началась. По его словам, новая фаза войны началась 17 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона..
"Битва за Донбасс, которую объявили, которая официально началась позавчера (17 апреля, - ред.). Я слышал, что некоторые американские эксперты сказали, что она еще не началась - это ошибка. Я могу сказать, что она началась и идет, просто идет очень осторожно", - отметил он.
Напомним, о начале битвы за Донбасс ранее заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кроме того, о новой фазе войны говорил и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова и не отдаст своих земель.
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