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В ОПУ підтвердили початок битви за Донбас: вона йде, просто дуже обережно

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 11:29
В ОПУ підтвердили початок битви за Донбас: вона йде, просто дуже обережно Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що битва за Донбас уже почалася. За його словами, нова фаза війни почалася 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час телемарафону..

"Битва за Донбас, яку оголосили, яка офіційно почалася позавчора (17 квітня, - ред.). Я чув, що деякі американські експерти сказали, що вона ще не почалася - це помилка. Я можу сказати, що вона почалася і йде, просто йде дуже обережно", - зазначив він.

Нагадаємо, про початок битви за Донбас раніше заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Крім того, про нову фазу війни говорив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна готова та не віддасть своїх земель.

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