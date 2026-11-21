На переконання глави держави, Оксана Макарова, яка наразі є експосолкою України у США, може знову повернутися на посаду.

Зеленський не приховує, що він та його команда розглядають і інші варіанти. Так, йдеться про колишнього представник України при ООН Сергія Кисилицю, ексміністрів зокордонних справ Дмитра Кулебу і Павла Клімкіна, колишню главу Кабміну Юлію Свириденко, а також чинного шефа української дипломатії Андрія Сибігу.

"Оксана Макарова має достатній рівень, вона може бути послом. І колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко може бути послом. Також високий рівень у Сергія Кисилиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом, Клімкін також не викликає у мене запитань. Також рівень Андрія Сибіги підходить до таких викликів", - вважає президент.

Як пояснив глава держава, на цю посаду може претендувати і досвідчений військовий із високим рівнем англійської.

Зеленський також додав, що наразі він планує ознайомитися з фінальним звітом від Андрія Сибіги щодо послів у різних країнах. Лише після цього відбудуться зміни у призначеннях послів в ключових країнах, а не лише у Штатах.