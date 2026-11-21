По мнению главы государства, Оксана Маркарова, которая ранее занимала должность посла Украины в США, может вернуться на этот пост.

В то же время Зеленский не скрывает, что он и его команда рассматривают и другие кандидатуры. Среди них - бывший представитель Украины при ООН Сергей Кислица, экс-министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Павел Климкин, бывшая глава Кабмина Юлия Свириденко, а также действующий глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Оксана Маркарова имеет хороший уровень, она может быть послом. Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко также может быть послом. У Сергея Кислицы тоже высокий уровень. Дмитрий Кулеба может быть послом, к Климкину у меня также нет вопросов. Уровень Андрея Сибиги тоже соответствует таким вызовам", - заявил президент.

Как пояснил глава государства, на эту должность может претендовать и опытный военный, владеющий английским языком на высоком уровне.

Зеленский также сообщил, что планирует ознакомиться с итоговым отчетом Андрея Сибиги относительно работы послов в разных странах. Только после этого будут приниматься решения об изменениях в дипломатических назначениях в ключевых государствах, а не только в США.