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Оптові ціни на яйця впали на 10%, - Мінагрополітики

Фото: заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький (АgroРolit.com)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни на яйця в Україні вже почали знижуватися. У Міангрополітики бачать падіння на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

За його словами, "дисбаланс" з ціною на яйця був спричинений кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.

"Наразі оптові ціни знизилися на 10%", - сказав Висоцький.

Нагадаємо, ціні на яйця останнім часом зросли у декілька разів та досягли рівня 70-80 гривень за десяток в порівнянні з ціною близько 20 гривень навесні.

Як повідомляло РБК-Україна, подорожчання яєць в останні місяці призвело того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.

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Ціни на продуктиМіністерство аграрної політики