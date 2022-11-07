Оптовые цены на яйца упали на 10%, - Минагрополитики

По его словам, "дисбаланс" с ценой на яйца был вызван несколькими факторами: повышение спроса, сокращение поголовья кур и производство яиц.

"Сейчас оптовые цены снизились на 10%", - сказал Высоцкий.

Цены на яйца в последнее время выросли в несколько раз и достигли уровня 70-80 гривен за десяток по сравнению с ценой около 20 гривен весной.