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Оптовые цены на яйца упали на 10%, - Минагрополитики

Фото: заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий (АgroРolit.com)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены на яйца уже начали снижаться. В Миангрополитики видят падение на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого в эфире телемарафона .

По его словам, "дисбаланс" с ценой на яйца был вызван несколькими факторами: повышение спроса, сокращение поголовья кур и производство яиц.

"Сейчас оптовые цены снизились на 10%", - сказал Высоцкий.

Цены на яйца в последнее время выросли в несколько раз и достигли уровня 70-80 гривен за десяток по сравнению с ценой около 20 гривен весной.

Как сообщало РБК-Украина, подорожание яиц в последние месяцы привело к тому, что цены выросли до максимального для Украины уровня. Но значительного удешевления можно ожидать только весной.

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Цены на продуктыМинистерство аграрной политики