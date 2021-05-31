Оптимизм топ-менеджеров украинских финучреждений почти вернулся на докризисный уровень

"Текущий опрос зафиксировал оптимистичный взгляд на перспективы финсектора на следующие полгода. Баланс ответов стал положительным (14%) и почти достиг докризисного уровня ноября 2019 года (21%)", - отметили в НБУ.

Почти половина (44%) участников опроса оценили текущее состояние финсектора как хорошее, 3% - как очень хорошее, 47% - как удовлетворительное. Лишь 6% руководителей оценили его как плохое. Баланс ответов оказался положительным на уровне 22% - самый высокий показатель с начала опроса в мае 2018 года.

Опрос НБУ проводился 12 до 25 мая 2021 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 12 страховых и 2 инвестиционных компаний. Опрос проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие 6 месяцев и чего ожидают в следующие полгода.