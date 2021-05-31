Оптимізм топ-менеджерів українських фінустанов майже повернувся на докризовий рівень

"Поточне опитування зафіксувало оптимістичний погляд на перспективи фінсектору на наступні півроку. Баланс відповідей набув позитивного значення (14%) і майже досяг докризового рівня листопада 2019 року (21%)", - зазначили в НБУ.

Майже половина (44%) учасників опитування оцінили поточний стан фінсектору як добрий, 3% - як дуже добрий, 47% - як задовільний. Лише 6% керівників оцінили його як поганий. Баланс відповідей виявився позитивним на рівні 22% - найвищий показник з початку опитування у травні 2018 року.

Опитування НБУ проводилося 12 до 25 травня 2021 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 12 страхових та 2 інвестиційних компаній. Опитування проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.