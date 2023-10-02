Оптимізм повертається: чого очікує український бізнес у найближчій перспективі

"Поступове відновлення темпів виробництва, налагодження нових шляхів поставок продукції, зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, поліпшення інфляційних і курсових очікувань, сталий внутрішній попит сприяли поліпшенню очікувань респондентів", - йдеться в повідомленні.

Більшість опитаних підприємств очікують на здорожчання власної продукції / послуг на тлі зростання закупівельних цін.

Оцінки щодо зайнятості неоднорідні. Лише підприємства торгівлі третій місяць поспіль очікують збільшення персоналу, керівники підприємств будівництва, як і в серпні, не прогнозують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг все ще очікують скорочення загальної чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 22 вересня 2023 року. В опитуванні взяло участь 502 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Прогнози уряду

Нагадаємо, уряд заклав у проекті бюджету-2024 швидке зростання економіки. Кабінет міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5,0% порівняно з 2,8% цього року.

Крім того, Кабінет міністрів України очікує значне зниження "безпекових ризиків" у другій половині 2024 року. Водночас, за прогнозом уряду, Москва продовжить застосовувати терористичні методи перешкоджання розвитку України.