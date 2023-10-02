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Оптимизм возвращается: чего ждет украинский бизнес в ближайшей перспективе

Фото: оптимизм вернулся к бизнесу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в сентябре возобновил положительные оценки после двух месяцев негативных ожиданий. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) повысился до 50.1 по сравнению с 49,3 в августе, превысив нейтральный уровень (50 пунктов)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Постепенное восстановление темпов производства, налаживание новых путей поставок продукции, снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, устойчивый внутренний спрос привели к улучшению ожиданий респондентов", - говорится в сообщении.

Большинство опрошенных предприятий ожидают удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста закупочных цен.

Оценки по занятости неоднородны. Только предприятия торговли третий месяц ожидают увеличения персонала, руководители предприятий строительства, как и в августе, не прогнозируют изменений. В то же время респонденты промышленности и сферы услуг все еще ожидают сокращения общей численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 22 сентября 2023 года. В опросе приняло участие 502 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Прогнозы правительства

Напомним, правительство заложило в проекте бюджета-2024 быстрый рост экономики. Кабинет министров прогнозирует, что рост экономики Украины ускорится в 2024 году до 5,0% по сравнению с 2,8% в текущем году.

Кроме того, Кабинет министров Украины ожидает значительное снижение "рисков безопасности" во второй половине 2024 года. В то же время, по прогнозу правительства, Москва продолжит применять террористические методы препятствования развитию Украины.

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