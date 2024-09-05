По оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки, - ЦПД
Центр противодействия дезинформации опубликовал несколько возможных сценариев ситуации со светом в Украине в осенне-зимний период. Согласно лучшему из них, у украинцев будет электроэнергия в течение 12 часов в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.
Там опубликовали прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.
По оптимистическому сценарию, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности, отметил Корольчук. При таком развитии событий, по его мнению, возможно отключение электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.
Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации. Если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, считает эксперт.
Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.
Напомним, в Украине вернулись к плановым и экстренным отключениям света после атаки россиян на энергетическую инфраструктуру 26 августа.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) требует от операторов систем распределения (облэнерго) своевременно предоставлять актуальную информацию об отключении света.
Когда в Украине могут перестать отключать свет по графикам – читайте в материале РБК-Украина.
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