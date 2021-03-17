ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

При оптимистическом сценарии: Лукьяновское СИЗО могут перенести за город через два года

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 13:00
При оптимистическом сценарии: Лукьяновское СИЗО могут перенести за город через два года Фото: Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Лукьяновское СИЗО могут перенести за черту Киева через два года. Но это при оптимистическом сценарии.


Об этом в интервью "Украинским новынам" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Это очень тесно связано с тем, какие у нас будут темпы продаж. Потому что проектную документацию мы разрабатываем, место есть, видение, как и когда это будет сделано, у нас тоже есть", - заверил министр.

Он подчеркнул, что вопрос лишь в том, как быстро будут поступать средства и как быстро будет идти строительство.

"При оптимистическом сценарии года за два мы туда людей перевезем", - сказал глава Минюста.

Напомним, ранее в Офисе омбудсмена заявили, что в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" осужденные спят по очереди из-за нехватки мест. Они живут в антисанитарии и бесплатно работают.

Как писало РБК-Украина, ранее в Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры, в которых увеличена норма площади на человека и отгорожен санузел.

Отметим, Минюст планирует вывести следственные изоляторы за пределы городов, а земельные участки под ними сдавать в аренду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Лукьяновское СИЗО Денис Малюська
NEWS
Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения
Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка