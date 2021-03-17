При оптимистическом сценарии: Лукьяновское СИЗО могут перенести за город через два года

Лукьяновское СИЗО могут перенести за черту Киева через два года. Но это при оптимистическом сценарии.

"Это очень тесно связано с тем, какие у нас будут темпы продаж. Потому что проектную документацию мы разрабатываем, место есть, видение, как и когда это будет сделано, у нас тоже есть", - заверил министр.

Он подчеркнул, что вопрос лишь в том, как быстро будут поступать средства и как быстро будет идти строительство.

"При оптимистическом сценарии года за два мы туда людей перевезем", - сказал глава Минюста.