При оптимістичному сценарії: Лук'янівське СІЗО можуть перенести за місто через два роки

Лук'янівське СІЗО можуть перенести за межі Києва через два роки. Але це при оптимістичному сценарії.

"Це дуже тісно пов'язано з тим, які у нас будуть темпи продажів. Тому що проектну документацію ми розробляємо, місце є, бачення, як і коли це буде зроблено, у нас теж є", - запевнив міністр.

Він підкреслив, що питання лише в тому, як швидко будуть надходити кошти і як швидко буде йти будівництво.

"При оптимістичному сценарії роки за два ми туди людей перевеземо", - сказав глава Мін'юсту.