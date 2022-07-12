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Опрос для Кремля. Российская молодежь против войны в Украине, - "Медуза"

Фото: российская молодежь, согласно опросу, против войны (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Согласно закрытому опросу для Кремля, 30% населения России выступает за немедленное прекращение войны в Украине. Особенно высокий процент противников "спецоперации" среди молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Согласно результату опроса ВЦИОМ, 30% респондентов считают, что боевые действия нужно остановить как можно скорее. Еще 13% затруднились ответить, 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

При этом в группе 18-24 года за прекращение войны выступают 56%, за продолжение - только 19%. В возрастной группе 25-34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение - 41%. Самый большой процент сторонников войны среди тех, кто старше 60 лет, - 72%.

Что касается регионального разреза, то в Москве и Санкт-Петербурге прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение. Больше всего сторонников войны - в других российских миллионниках.

Также сообщается, что среди интернет-аудитории противников войны в Украине 47% респондентов, а среди телеаудитории - всего 22%.

Российский социолог Григорий Юдин считает эти результаты предсказуемыми.

"Это война стариков и силовиков, которые хотят запереть страну в прошлом", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина запретили в сюжетах о войне в Украине акцентировать внимание на ее продолжительности.

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Война России против Украины