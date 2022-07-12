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Опитування для Кремля. Російська молодь проти війни в Україні, - "Медуза"

Фото: російська молодь, згідно з опитуванням, проти війни (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Згідно з закритим опитуванням для Кремля, 30% населення Росії виступає за негайне припинення війни в Україні. Особливо високий відсоток противників "спецоперації" серед молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Згідно з результатом опитування ВЦВГД, 30% респондентів вважають, що бойові дії потрібно зупинити якомога швидше. Ще 13% не змогли відповісти, 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати.

При цьому в групі 18-24 роки за припинення війни виступають 56%, за продовження - тільки 19%. У віковій групі 25-34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження - 41%. Найбільший відсоток прихильників війни серед тих, хто старше 60 років, - 72%.

Що стосується регіонального розрізу, то в Москві і Санкт-Петербурзі припинення бойових дій хочуть близько 40% респондентів, а 48% виступають за їх продовження. Найбільше прихильників війни - в інших російських мільйонниках.

Також повідомляється, що серед інтернет-аудиторії противників війни в Україні 47% респондентів, а серед телеаудиторії - всього 22%.

Російський соціолог Григорій Юдін вважає ці результати передбачуваними.

"Це війна старих і силовиків, які хочуть замкнути країну в минулому", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у президента Росії Володимира Путіна заборонили в сюжетах про війну в Україні акцентувати увагу на її тривалості.

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Війна Росії проти України