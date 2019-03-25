ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський у другому турі перемагає будь-кого із суперників, - КМІС

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 11:31
Зеленський у другому турі перемагає будь-кого із суперників, - КМІС
Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський перемагає у другому турі як Тимошенко, так і Порошенка

Якщо Володимир Зеленський вийде до другого туру президентських виборів в Україні, він переможе будь-кого зі своїх можливих суперників. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, у разі виходу до другого туру Зеленського в парі з Петром Порошенком, за першого проголосують 43% виборців, за другого - 17,6%. У парі Зеленський - Тимошенко голоси розподіляться 39,1% на 20,0%.

Дані опитування КМІС свідчать, що у разі виходу до другого туру Порошенко програє будь-кому з кандидатів, включаючи Юрія Бойка.

Зеленський у другому турі перемагає будь-кого із суперників, - КМІС

www.kiis.com.ua

Водночас, за даними опитування, близько половини респондентів вагаються і не можуть сказати, хто переможе на виборах. Серед тих, хто все-таки визначився зі своєю думкою, відносно найчастіше називалися Зеленський (22,6% серед усіх респондентів), Порошенко (16,5%) і Тимошенко (12,1%). Інших кандидатів назвали не більше 3% опитаних респондентів.

Зеленський у другому турі перемагає будь-кого із суперників, - КМІС

www.kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування провів всеукраїнське опитування громадської думки  з 14 по 22 березня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на першому місці в президентському рейтингу Володимир Зеленський, якого готові підтримати 32,1% виборців, на другому місці - нинішній президент Петро Порошенко з 17,1%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині березня рейтинг кандидатів очолювали Володимир Зеленський (24,9%), Юлія Тимошенко (18,8%) і Петро Порошенко (17,4%).

На виборах до парламенту можуть пройти сім партій, - КМІС У Порошенка спрогнозували дії Ради в разі перемоги Зеленського
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко опросрейтингвыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся