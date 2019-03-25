Зеленський у другому турі перемагає будь-кого із суперників, - КМІС

Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський перемагає у другому турі як Тимошенко, так і Порошенка

Якщо Володимир Зеленський вийде до другого туру президентських виборів в Україні, він переможе будь-кого зі своїх можливих суперників. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, у разі виходу до другого туру Зеленського в парі з Петром Порошенком, за першого проголосують 43% виборців, за другого - 17,6%. У парі Зеленський - Тимошенко голоси розподіляться 39,1% на 20,0%.

Дані опитування КМІС свідчать, що у разі виходу до другого туру Порошенко програє будь-кому з кандидатів, включаючи Юрія Бойка.

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Водночас, за даними опитування, близько половини респондентів вагаються і не можуть сказати, хто переможе на виборах. Серед тих, хто все-таки визначився зі своєю думкою, відносно найчастіше називалися Зеленський (22,6% серед усіх респондентів), Порошенко (16,5%) і Тимошенко (12,1%). Інших кандидатів назвали не більше 3% опитаних респондентів.

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Київський міжнародний інститут соціології провів опитування провів всеукраїнське опитування громадської думки з 14 по 22 березня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на першому місці в президентському рейтингу Володимир Зеленський, якого готові підтримати 32,1% виборців, на другому місці - нинішній президент Петро Порошенко з 17,1%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині березня рейтинг кандидатів очолювали Володимир Зеленський (24,9%), Юлія Тимошенко (18,8%) і Петро Порошенко (17,4%).