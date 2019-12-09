Мы не определяем Россию как врага, - генсек НАТО

В Североатлантическом альянсе (НАТО) не рассматривают Российскую Федерацию как врага. Об этом сказал генеальный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Politico.

Генсек Альянса уточнил, что ситуация с безопасностью в мире сейчас более непредсказуема, однако НАТО не ведет список врагов и противников.

"Мы не перечисляем врагов. Мы не определяем Россию как врага... Мы видим более агрессивную Россию, которая применила военную силу против соседней Украины. Мы видим более непредсказуемый ландшафт безопасности с ростом терроризма ИГИЛ. Мы видим киберугрозы. Мы видим, как глобальный баланс сил меняется с ростом Китая. А в нестабильные времена нам нужны сильные международные институты, такие как НАТО", - сказал он.

Напомним, недавно НАТО назвало главные угрозы безопасности по итогам встречи в Лондоне, которая проходила по случаю 70-летия создания Альянса. В совместной декларации членов НАТО от 4 декабря определены две угрозы - это агрессивная деятельность России и международный терроризм. Саммит также утвердил решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.