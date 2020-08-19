Определился второй финалист Лиги чемпионов

Фото: "Бавария" обыграла "Лион" и вышла в финал ЛЧ (twitter.com/fcbayernen)

В решающем матче встретятся немецкий и французский клубы

"Бавария" уверенно обыграла "Лион" во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов-2019/20. Встреча в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и завершилась со счетом 3:0.

Первый гол на 18 минуте забил Серж Гнабри, а он же на 33 оформил дубль. В конце встречи отличился Роберт Левандовски.

Первым финалистом стал "Пари Сен-Жермен", со счетом 3:0 разгромивший в полуфинале "РБ Лейпциг". Решающий матч турнира пройдет 23 августа на поле "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне. Мюнхенская команда является 5-кратным победителем Лиги чемпионов, ПСЖ турнир никогда не выигрывал.

Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы и полуфиналы этой Лиги чемпионов проходят в формате одного матча. Игры проходят без болельщиков на трибунах до дальнейших указаний.