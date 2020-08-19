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Визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів

Лісабон, Середа 19 серпня 2020 23:58
Визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів
Фото: "Баварія" обіграла "Ліон" і вийшла у фінал ЛЧ (twitter.com/fcbayernen)
Автор: Вера Олейник

У вирішальному матчі зустрінуться німецький та французький клуби

"Баварія" впевнено обіграла "Ліон" у другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів-2019/20. Зустріч пройшла у Лісабоні на стадіон "Жозе Алваладе" та завершилась з рахунком 3:0.

Перший гол на 18 хвилині забив Серж Гнабрі, а він же на 33 оформив дубль. В кінці зустрічі відзначився Роберт Левандовскі.

Першим фіналістом став "Парі Сен-Жермен", який з рахунком 3:0 розгромив у півфіналі "РБ Лейпциг". Вирішальний матч турніру пройде 23 серпня на полі "Ештадіу ду Бенфіка" в Лісабоні. Мюнхенська команда є 5-разовим переможцем Ліги чемпіонів, ПСЖ турнір ніколи не вигравав.

Через пандемію коронавірусу чвертьфінали і півфінали цієї Ліги чемпіонів проходять у форматі одного матчу. Ігри проходять без уболівальників на трибунах до подальших вказівок.

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