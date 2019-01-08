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Биатлонная сборная Украины будет представлена в Оберхофе расширенным составом

Новости » Спорт    08.01.2019 - 15:15
Биатлонная сборная Украины будет представлена в Оберхофе расширенным составом
Фото: сборная Украины по биатлону (biathlon.com.ua)

Такое решение приняли тренеры команды, учитывая соревновательную программу этапа

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на четвертый этап Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 января в немецком Оберхофе. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Учитывая соревновательную программу этапа (наличие эстафет и старты три дня подряд у мужчин) тренеры команды решили использовать расширенный вариант состава, с одним запасным.

Мужскую команду представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

За женщин побегут Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко и Юлия Журавок.

Напомним, Сергей Семенов попал в цветочную церемонию в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Поклюке, которая стала первой личной гонкой в новом сезоне.

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