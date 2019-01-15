Визначився склад збірної України з біатлону на Кубок світу в Рупольдингу

Фото: чоловіча і жіноча збірні України з біатлону (biathlon.com.ua)

У жіночій команді відбулася єдина зміна

Став відомий склад збірної України з біатлону на п’ятий етап Кубка світу, який має 16 січня стартувати у німецькому Рупольдингу. Про це повідомляється у Facebook UA:Біатлон.

Склад чоловічої команди залишився незмінним: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

У жіночій збірній відбулася одна зміна. Юлія Журавок повертається на Кубок IBU і на другому німецькому етапі не стартує. Тому в розпорядженні Андрія Прокуніна п'ять біатлоністок: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина і Віта Семеренко, а також Анастасія Меркушина.

П’ятий етап Кубка світу вже завтра, 16 січня, стартує у німецькому Рупольдингу. Склад чоловічої збірної у порівнянні з... Опубліковано UA:БІАТЛОН Понеділок, 14 січня 2019 р.

Етап в Рупольдингу був запланований на 16-20 січня, але чоловічий спринт, яким повинен був стартувати етап, через сильні снігопади перенесений невизначений час. Крім того, напередодні було прийнято рішення скасувати церемонію відкриття етапу в Рупольдингу.