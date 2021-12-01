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Определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по футболу

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 1 декабря, состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу между второлиговым черкасским "ЛНЗ" и "Днепром-1" из Премьер-лиги. Далее прошли днепряне, одержав победу 2:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Матч был перенесен с конца октября в связи со вспышкой коронавируса у черкасского клуба. При этом поединок проходил в Днепре, хотя номинальными хозяевами был "ЛНЗ".

Несмотря на статус, "ЛНЗ" пытались навязать борьбу, однако днепряне все же смогли добыть победу на классе, забив по голу в каждом из таймов. Голы на счету Пихаленка и Когута.

"ЛНЗ" - "Днепр-1" 0:2

Пихаленко, 18, Когут, 53

"ЛНЗ": Попович - Тищенко, Сафонов (Волков, 77), Лопыренок, Тарасенко, Насонов (Бурлин, 63) - Евдокимов - Норенков, Долинский (Куксенко, 63), Войцеховский (Замуренко, 58) - Галенко (Снижко, 77)

"Днепр-1": Юрчук - Лучкевич, Логинов, Батагов (Дубинчак, 58), Адамюк - Когут (Ярмолюк, 64) - Чуже, Ди Франко, Пихаленок, Билл, Чуже (Кравченко, 79) - Русин

Напомним, остальные матчи 1/8 финала Кубка состоялись в конце октября. Первыми до днепрян в четвертьфинал прошли "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", "Львов", "Заря" и "Металлист". Базовая дата четвертьфинала - 2 марта.

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