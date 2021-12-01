Визначився останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу

Матч був перенесений з кінця жовтня у зв'язку зі спалахом коронавірусу у Черкаського клубу. При цьому поєдинок проходив у Дніпрі, хоча номінальними господарями був "ЛНЗ".

Попри статус, "ЛНЗ" намагалися нав'язати боротьбу, проте дніпряни все ж таки змогли здобути перемогу на класі, забивши по голу в кожному з таймів. Голи на рахунку Пихальонка та Когута.

"ЛНЗ" - "Дніпро-1" 0:2

Пихаленка, 18, Когут, 53

"ЛНЗ": Попович - Тищенко, Сафонов (Волков, 77), Лопирьонок, Тарасенко, Насонов (Бурлін, 63) - Євдокимов - Норенков, Долинський (Куксенко, 63), Войцехівський (Замуренко, 58) - Галенко (Сніжко, 77)

"Дніпро-1": Юрчук - Лучкевич, Логінов, Батагов (Дубінчак, 58), Адамюк - Когут (Ярмолюк, 64) - Чуже, Ді Франко, Пихальонок, Білл, Чуже (Кравченко, 79) - Русін