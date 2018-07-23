Визначився перший суперник "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів

Ним стала чеська "Славія"

Київське "Динамо" стартує з третього квалификационого рануду Ліги Чемпіонів сезону 2018/19, де їх суперником, за підсумками жеребкування, стала чеська "Славія".

Перші матчі відбудуться 7-8 серпня (кияни зіграють на виїзді), у відповідь заплановано на 14 серпня.

Чотири переможця раунду вийдуть у плей-офф кваліфікації, де розіграють дві путівки у груповий етап. У разі вильоту на будь-якій із стадій команда продовжить боротьбу на груповому етапі Ліги Європи.