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"Динамо" первый матч сезона проведет без зрителей

НовостиСпорт    11.06.2018 - 12:55
Фото: 32 тур УПЛ. "Динамо" - "Шахтер" - 2: 1 (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: 32 тур УПЛ. "Динамо" - "Шахтер" - 2: 1 (facebook.com/fcdynamoua)

Киевский клуб заплатит штраф в 500 тысяч гривен за поведение своих болельщиков

Киевское "Динамо" проведет матч первого тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/19 против полтавской "Ворсклы" без зрителей. Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Такое наказание "бело-синие" получили за поведение своих болельщиков в заключительной встрече минувшего чемпионата против донецкого "Шахтера" (2:1). Также киевский клуб заплатит штраф в 500 тысяч гривен.

"Динамо" может подать апелляцию, однако в этом случае, по информации журналиста, наказание может быть распространено и на следующий домашний матч против "Шахтера", который состоится в 3 туре.

Отметим, что свой первый домашний матч сезона 2017/2018 "Динамо" против "Черноморца" также проводило без зрителей.

Напомним, что болельщики киевлян использовать пиротехнику, провожая Олега Гусева, а также после окончания поединка выбежали на поле.

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Теги публикации: Динамо, Чемпионат Украины, штраф, УПЛ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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