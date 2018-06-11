"Динамо" первый матч сезона проведет без зрителей

Киевский клуб заплатит штраф в 500 тысяч гривен за поведение своих болельщиков

Киевское "Динамо" проведет матч первого тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/19 против полтавской "Ворсклы" без зрителей. Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Такое наказание "бело-синие" получили за поведение своих болельщиков в заключительной встрече минувшего чемпионата против донецкого "Шахтера" (2:1). Также киевский клуб заплатит штраф в 500 тысяч гривен.

КДК приложило Динамо по мотивам матча с Шахтером - полмиллиона штрафа и матч без зрителей. Так что если вы собирались на Ворсклу 25 июля - извините. Апеллировать - рисковать, что без зрителей окажется игра с Шахтером. — Artem Frankov (@frankov11) June 11, 2018

"Динамо" может подать апелляцию, однако в этом случае, по информации журналиста, наказание может быть распространено и на следующий домашний матч против "Шахтера", который состоится в 3 туре.

Отметим, что свой первый домашний матч сезона 2017/2018 "Динамо" против "Черноморца" также проводило без зрителей.

Напомним, что болельщики киевлян использовать пиротехнику, провожая Олега Гусева, а также после окончания поединка выбежали на поле.