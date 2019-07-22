Определился потенциальный оппонент "Мариуполя" в отборе Лиги Европы

"Мариуполь" начнет свой путь в Лиге Европы с третьего раунда квалификации. Как сообщается на сайте УЕФА, по итогам жеребьевки соперником приазовской команды станет победитель пары АЗ - Хеккен.

Ранее определился соперник "Зари" в первом официальном матче сезона 2019/20, который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Им стал вице-чемпион Черногории "Будучность".

В случае прохода луганская команда в третьем раунде может сразится с победителем пары между ЦСКА из Софии (Болгария) и Осиеком (Хорватия).